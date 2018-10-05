Мураев передал права на NewsOne нардепу от Опоблока

В августе Мураев передал управление каналом бывшему заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову.

Отец скандального нардепа Евгения Мураева Владимир, который является владельцем украинского телеканала NewsOne, передал корпоративные права на канал депутату от Оппоблока Тарасу Козаку.

Об этом Мураев младший сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал мой товарищ и коллега Тарас Козак. Желаю ему и коллективу успеха и роста", - написал нардеп.

Напомним, в конце августа Владимир Мураев передал управление каналом NewsOne бывшему заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада просит СНБО аннулировать лицензии телеканала "112 Украина" и NewsOne.