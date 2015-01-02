Боевики в пятницу 13 раз обстреляли позиции сил АТО

Такие данные по состоянию на 18:30 сообщили в медиацентре АТО.

"Сегодня ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Начиная с 8:00 40 минут террористы осуществили 13 провокационных обстрелов украинских военных ", - отмечается в сообщении.

Из стрелкового оружия боевики обстреляли Чермалык, дважды Чернухино и новый терминал аэропорта Донецк.

"Под Чермалыком по нашим военным в течение часа огонь вел снайпер. Он обстреливал наши позиции из крупнокалиберного винтовка, находясь в жилом доме на окраине Таврического", - говорится в сообщении.

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Минометный огонь боевики открывали в районе населенных пунктов Новогригорьевка, Майорск, дважды - Дебальцево.

"Под обстрелы артиллерийских систем противника попали населенные пункты Троицкое, Крымское и Гнутово. Последнее было обстреляно еще и с реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в медиацентре.