Боевики в пятницу 13 раз обстреляли позиции сил АТО
Боевики 13 раз обстреляли силы АТО в течение пятницы.
Такие данные по состоянию на 18:30 сообщили в медиацентре АТО.
"Сегодня ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Начиная с 8:00 40 минут террористы осуществили 13 провокационных обстрелов украинских военных ", - отмечается в сообщении.
Из стрелкового оружия боевики обстреляли Чермалык, дважды Чернухино и новый терминал аэропорта Донецк.
"Под Чермалыком по нашим военным в течение часа огонь вел снайпер. Он обстреливал наши позиции из крупнокалиберного винтовка, находясь в жилом доме на окраине Таврического", - говорится в сообщении.
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Минометный огонь боевики открывали в районе населенных пунктов Новогригорьевка, Майорск, дважды - Дебальцево.
"Под обстрелы артиллерийских систем противника попали населенные пункты Троицкое, Крымское и Гнутово. Последнее было обстреляно еще и с реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в медиацентре.