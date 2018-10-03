НАБУ возбудило дело в отношении заместителя главы Службы внешней разведки Семочко

Уголовное производство зарегистрировано по ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«На основании журналистского расследования зарегистрировано производство по ст.368 (получение взятки - УНИАН) с пометкой 2», - сказал Сытник.

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Как известно, журналисты программы «Наши Деньги с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.