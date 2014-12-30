В 10 областях из-за ненастья обесточено 516 населенных пунктов
08:46, 30 декабря 2014Общество
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В ночь на 30 декабря из-за сложных погодных условий (шквалистые порывы ветра, налипание мокрого снега) сработали системы защиты линий электропередачи и произошло обесточивание 516 населенных пунктов в 10 областях.
В Одесской области больше всего обесточенных населенных пуктов / Думская
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, больше всего населенных пунктов обесточено в Одесской области - 168.
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В Херсонской области без электричества остались 88 начеленных пунктов, в Днепропетровской - 72, в Николаевской - 56, в Донецкой - 37, в Запорожской - 22, в Полтавской - 22, в Кировоградской - 8, в Луганской - 6.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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