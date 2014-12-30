В 10 областях из-за ненастья обесточено 516 населенных пунктов

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, больше всего населенных пунктов обесточено в Одесской области - 168.

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В Херсонской области без электричества остались 88 начеленных пунктов, в Днепропетровской - 72, в Николаевской - 56, в Донецкой - 37, в Запорожской - 22, в Полтавской - 22, в Кировоградской - 8, в Луганской - 6.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.