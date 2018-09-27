"Поистрепалась": фото пропагандистки Путина шокировало сеть
12:20, 27 сентября 2018Общество
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Марию Захарову заподозрили в проблемах со здоровьем.
Захарова выглядит уставшей / фото instagram.com/aavst
Представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову заподозрили в проблемах со здоровьем.
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Поводом для этого стала фотография, опубликованная в Instagram российским журналистом Алексеем Венедиктовым.
"Поистрепалась", "Она болеет?", "Жесть", "На голодном пайке?", "Совсем плоха", "Что с ней?", "Может, на ней что-то испытывают", - пишут в комментариях под снимком.
Напомним, издание КоммерсантЪ в прошлом году опубликовало фото помощника президента России Владислава Суркова, на которых "серый кардинал" Кремля выглядит осунувшимся и похудевшим.
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