"Поистрепалась": фото пропагандистки Путина шокировало сеть

Марию Захарову заподозрили в проблемах со здоровьем.

Представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову заподозрили в проблемах со здоровьем.

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Поводом для этого стала фотография, опубликованная в Instagram российским журналистом Алексеем Венедиктовым.

"Поистрепалась", "Она болеет?", "Жесть", "На голодном пайке?", "Совсем плоха", "Что с ней?", "Может, на ней что-то испытывают", - пишут в комментариях под снимком.

Напомним, издание КоммерсантЪ в прошлом году опубликовало фото помощника президента России Владислава Суркова, на которых "серый кардинал" Кремля выглядит осунувшимся и похудевшим.