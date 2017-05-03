"Смертельно болен или наркоманит": фото похудевшего помощника Путина шокировало Сеть

18:47, 03 мая 2017
Мир
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Помощник Путина выглядит нездоровым.

В Сети обсуждают сильно похудевшего Суркова / Коллаж УНИАН

Издание КоммерсантЪ опубликовало фото помощника президента России Владислава Суркова, на которых "серый кардинал" Кремля выглядит осунувшимся и сильно похудевшим.

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Пользователи соцсетей обратили внимание на впалые щеки Суркова и странную прическу - его волосы всклокочены. Снимки были сделаны в ходе рабочей поездки в Сочи.

Фотографию также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров: якобы Сурков сейчас "на диете". 

В соцсетях пишут, что помощник Путина выглядит нездоровым, некоторые говорят, что он умирает от рака:

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Теги: #Сурков похудел#фото Суркова