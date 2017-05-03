"Смертельно болен или наркоманит": фото похудевшего помощника Путина шокировало Сеть

Издание КоммерсантЪ опубликовало фото помощника президента России Владислава Суркова, на которых "серый кардинал" Кремля выглядит осунувшимся и сильно похудевшим.

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Пользователи соцсетей обратили внимание на впалые щеки Суркова и странную прическу - его волосы всклокочены. Снимки были сделаны в ходе рабочей поездки в Сочи.

Фотографию также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров: якобы Сурков сейчас "на диете".

В соцсетях пишут, что помощник Путина выглядит нездоровым, некоторые говорят, что он умирает от рака:

Руководитель путинского проекта "новороссия" Сурков сильно изменился. Видно карма разрушена антиобщественной работой pic.twitter.com/24lYcFHzh2 — SCIENCE CLUB (@SCmoscow) May 2, 2017

Это Сурков. Сурков???!!! Сурков. Вот что Нуланд с нашими мальчиками делает. Вампирша госдеповская https://t.co/blxc4tEC8Jpic.twitter.com/Ql1nUutVcL — Алексей Венедиктов (@aavst) May 2, 2017

Суркова в Сочи из притона выдернули? Играл в Шерлока? pic.twitter.com/kNEXFAqZ3o — Vsevolod Chernozub (@vissevald) May 2, 2017