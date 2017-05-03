"Смертельно болен или наркоманит": фото похудевшего помощника Путина шокировало Сеть
Помощник Путина выглядит нездоровым.
Издание КоммерсантЪ опубликовало фото помощника президента России Владислава Суркова, на которых "серый кардинал" Кремля выглядит осунувшимся и сильно похудевшим.
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Пользователи соцсетей обратили внимание на впалые щеки Суркова и странную прическу - его волосы всклокочены. Снимки были сделаны в ходе рабочей поездки в Сочи.
Фотографию также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров: якобы Сурков сейчас "на диете".
В соцсетях пишут, что помощник Путина выглядит нездоровым, некоторые говорят, что он умирает от рака:
Путинский Сурков сильно истощал на проекте “новороссия”https://t.co/i2Wh45bs9T#Россия#Сурков#кокс#диета#похудеть— Украина сегодня (@uatodaynews) May 3, 2017
Бог наказал https://t.co/90q7525kmq#РФ#Сурков— Vitus Ixteac (@VitusIxteac) May 3, 2017
#В_тренде#Сурков— Новые тренды (@OnlyTrendsInfo) May 3, 2017
Смертельно болен или наркоманит: в сети появились жуткие фото с Сурковымhttps://t.co/UoaRkudfqFpic.twitter.com/pnqX57MweG
Волк скинул овечью шкуру #сурковpic.twitter.com/mtwFoH5VNC— Oleg Aliev (@Oleg_Aliyev) May 3, 2017
Ну вот, довели человека, #укроДРГ проклятые. Просто горит на работе #Сурковpic.twitter.com/NaSYBFIszF— Necro Mancer (@666_mancer) May 3, 2017
Руководитель путинского проекта "новороссия" Сурков сильно изменился. Видно карма разрушена антиобщественной работой pic.twitter.com/24lYcFHzh2— SCIENCE CLUB (@SCmoscow) May 2, 2017
Это Сурков. Сурков???!!! Сурков. Вот что Нуланд с нашими мальчиками делает. Вампирша госдеповская https://t.co/blxc4tEC8Jpic.twitter.com/Ql1nUutVcL— Алексей Венедиктов (@aavst) May 2, 2017
Суркова в Сочи из притона выдернули? Играл в Шерлока? pic.twitter.com/kNEXFAqZ3o— Vsevolod Chernozub (@vissevald) May 2, 2017
Сурков умирает от рака pic.twitter.com/G3T4TRx9zh— Mikhail Golub (@golub) May 2, 2017