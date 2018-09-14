Социологи констатировали преобладание в Украине прозападных взглядов

Больше всего сторонников вступления в ЕС и НАТО на Западе Украины и в Киеве, а меньше всего - на Востоке и Юге.

Если бы в ближайшее время состоялся референдум, то за вступление в Европейский союз проголосовало бы 58,1% опрошенных, а в НАТО - 46,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были представлены на пресс-конференции в Киеве по результатам опроса, проведенного тремя исследовательскими центрами: КМИС, Центра Разумкова и СОЦИС.

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В то же время против вступления в ЕС проголосовали бы 23,9% опрошенных, 9,8% - не определились, а 8,2% - не принимали бы участия в референдуме. Больше всего сторонников вступления Украины в ЕС на западе Украины (82,3%), а меньше всего - на востоке - 36,3% и на юге - 37,7%. В Киеве «за» голосовали бы 64,3%.

По данным опроса, против вступления в НАТО проголосовали бы 31,6% опрошенных, а 13,2% - не имели ответа, 8,9% - не принимали бы участия в референдуме. Больше всего сторонников вступления в НАТО - на западе Украины - 72,4% и в Киеве - 60,3%, а меньше всего - на востоке (21,5%) и на юге - 24,9%.

Опрос был проведен 30 августа — 9 сентября. Опрошено 10005 респондентов. Статистическая погрешность составляет около 1,2%.