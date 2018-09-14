Социологи озвучили фаворитов выборов в ВР в случае голосования в ближайшее воскресенье

Пять партий преодолели бы пятипроцентный барьер, а две — близки к его преодолению.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то среди лидеров были бы ВО "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко) и партия "Слуга народа" (лидер - Владимир Зеленский).

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были представлены на пресс-конференции в Киеве по результатам опроса, проведенного тремя исследовательскими центрами: КМИС, Центром Разумкова и СОЦИС.

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По данным опроса, за "Батькивщину" готовы проголосовать 12,5% респондентов, за партию "Слуга народа" - 8,6%, за "Гражданскую позицию" (Анатолий Гриценко) - 6,9%, за Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 6,5%, за партию "Оппозиционный блок" (Юрий Бойко) - 6,3%, за партию "За жизнь" (Вадим Рабинович) и за Радикальную партию Олега Ляшко - по 4,5%.

Кроме того, по данным опроса, за "Объединение "Самопомич" (Андрей Садовый) готовы проголосовать 2,9% опрошенных, за ВО "Свобода" (Олег Тягнибок) - 2,3%, за Аграрную партию Украины (Виталий Скоцик) - 1%, партию УКРОП (Геннадий Корбан) - 0,8%, за "Движение Справедливость" - 0,7%, партию "Национальный корпус" (Андрей Билецкий) - 0,6% и такое же количество готово проголосовать за партию "Движение новых сил" (Михаил Саакашвили). За партию "Народный фронт" (Арсений Яценюк) и за партию "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов) готовы проголосовать по 0,4% опрошенных, за партию "Наш край" (Александр Мазурчак) - 0,3%.

В то же время 25,1% респондентов не определились, а 13,5% - не принимали бы участия в голосовании.

Опрос был проведен 30 августа — 9 сентября. Опрошено 10005 респондентов. Статистическая погрешность составляет около 1,2%.