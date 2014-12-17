Большинство немцев не доверяют новостям СМИ о конфликте в Украине

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в программе Zapp немецкого телеканала NDR, сообщает DW.DE. Почти каждый третий из группы скептиков заявил, что сообщения относительно украинской темы являются односторонними и необъективными, отмечается в исследовании. Кроме того, почти каждый пятый из группы с малым доверием или отсутствием доверия к сообщениям СМИ о конфликте на Донбассе убежден в сознательной дезинформации со стороны СМИ.

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Результаты исследования также свидетельствуют, что снижение доверия немцев к СМИ - это тенденция последнего времени. Если в апреле 2012 года 40% респондентов заявляли, что имеют высокую или очень высокую степень доверия к сообщениям СМИ, то сейчас таких только 29%, отмечается в сообщении.

"Отсутствие доверия прослеживается во всех возрастных и группах с разным уровнем доходов, а также независимо от пола и места проживания, и, очевидно, негативно влияет на восприятие средств массовой информации в целом", - отмечают социологи.

Указанный опрос проводился в начале декабря социологами из компании Infratest Dimap по заказу NDR, репрезентативная выборка составила 1002 человека.