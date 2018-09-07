Стало известно, почему Пугачева не приехала на "Новую волну"

Алла Пугачева считается музой "Новой волны". Но в этом году Примадонну даже не пригласили.

В Сочи проходит фестиваль "Новая волна 2018". В этом году на протяжении шести дней на сцену выйдут не только начинающие певцы из 15 стран, но и известные звезды. Не будет только музы фестиваля – Аллы Пугачевой.

Председатель жюри конкурса, продюсер и композитор Игорь Крутой в интервью Dni.Ru заявил, что в этом году Примадонну даже не приглашал.

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"В будущем году у нее юбилей, вот тогда, думаю, и будем ее уговаривать приехать, – пояснил российский композитор. – Тогда и поговорим с ней об участии, предложим сделать большой творческий вечер. Будем рады, если согласится".

Алла Пугачева в качестве специального гостя участвовала в "Новой волне" с самого первого конкурса – с 2002 года. Артистка считается музой этого музыкального праздника. Но после того, как форум из Юрмалы переехал в Сочи, особым вниманием детище Игоря Крутого певица не балует.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Ани Лорак активно публикует фото из фестиваля "Новая волна" в российском Сочи. Так, ранее на новом фото она предстала в нежном платье.