"Крымский титан" использует кислотный накопитель, половина которого расположена на Херсонщине

По словам жителей проверенных районов Херсонщины, до оккупации, объемы химических выбросов с предприятия контролировались и не превышали нормы.

Херсонщину посетила межведомственная рабочая группа по определению экологической ситуации на территории Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, в состав группы вошли руководители Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Главного управления ГСЧС Украины, Государственной экологической инспекции Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Министерство здравоохранения Украины и тому подобное.

В ОГА отметили, что завод «Титановые инвестиции» (ранее – «Крымский титан», - ред.), который сейчас находится на территории временно оккупированного Крыма и подчиняется тамошнему руководству, продолжает использовать кислотный накопитель, половина которого расположена на территории Херсонщины.

По словам местных жителей обоих проверенных районов Херсонщины, раньше, до оккупации, объемы химических выбросов с предприятия контролировались и не превышали нормы, за последние же годы ситуация изменилась и люди вынуждены испытывать на себе и собственном здоровье нарушение соблюдения технических норм сброса химических отходов с «Титановых инвестиций».

Так, межведомственная рабочая группа по определению экологической ситуации на Херсонщине взяла пробы из кислотного накопителя, а также из Лемурийского озера, расположенного рядом с Сивашом через перешеек, для проведения анализов на уровень содержания опасных химических элементов. В ближайшее время будут сделаны экспертные лабораторные выводы.

«Если ситуация с превышенной количеством выбросов и ухудшением состояния среды и здоровья людей подтвердится, будет созвано заседание государственной комиссии, которая разработает соответствующие предложения и рекомендации для улучшения экологической ситуации в области», - сказал заместитель Министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев отметил, что существует два варианта осложнения экологической ситуации. «Или это действительно из-за определенных химических реакций в кислотном накопителе из-за засушливой погоды и отсутствия осадков, или это из-за того, что на Крымском полуострове высвободившиеся запасы пресной воды для нормального функционирования «Титановых инвестиций» и через использование подсоленных грунтовых вод возникают опасные химические реакции в используемом сырье и отходах. Таким образом оккупационная власть Крыма провоцирует возобновить подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Есть закон о прекращении подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Крыма и мы будем его придерживаться. Пока же, будем ожидать первых выводов экспертов и ученых, ведь за нами, в первую очередь, правда!», – сказал Гордеев.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов с кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе. 4 сентября несколько пограничников на админгранице почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

5 сентября пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.