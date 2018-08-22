"Проєкт" вместо "проект": в МОН рассказали, какие изменения планируют внести в правописание украинского языка

Общественное обсуждение проекта новой редакции Украинского правописания продлится до 15 сентября.

В Министерстве образования и науки презентовали проект новой редакции Украинского правописания.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках презентации директор Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк отметил: «Во время обсуждения изменений в украинском правописании, комиссия не ориентировалась на какое-то определенное правописание. Проект разрабатывался на основе новейших языковых явлений, на основе украинской языковой системы и обстоятельств, при которых в эту языковую систему попадают элементы из других языковых систем».

Читайте такжеВНО по математике станет обязательным для всех выпускников

По его словам, новое правописание легитимизует практику написания слов иностранного происхождения с буквой «ґ» в именах и фамилиях, в нарицательных именах - остается «г», будет разрешена вариантность індик/индик, аудиторія/авдиторія, кафедра/катедра, Афіни/Атени и др. Изменения коснулись и удвоений в словах иностранного происхождения, например, в фамилии английского романиста Чарльза Диккенса согласно новому правописанию будет только одна буква «к». Слово «проект» безвариантно будет употребляться как «проєкт». Слова с начальным иностранным компонентом «екс-» будут писаться слитно.

«Относительно школьных учебников и ВНО, то на все это будет переходный период. Очень важно принять эти изменения как можно скорее, чтобы они вошли в новые учебники. Если правописание примут до ВНО-2019, в этих тестах не планируют использовать новые принятые нормы, они будут ориентированы на те слова, которых изменения не коснулись», - пояснил заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха.

Как сообщал УНИАН, Украинская национальная комиссия по вопросам правописания вынесла на общественное обсуждение, которое продлится до 15 сентября, проект новой редакции Украинского правописания.

После этого Украинская национальная комиссия по вопросам правописания проведет анализ предложений и замечаний, поступивших в ее адрес, доработает текст новой редакции правописания и подаст его на утверждение в Кабинет министров. Ознакомиться с проектом новой редакции Украинского правописания можно на сайте МОН.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобразования рассказали, сколько абитуриентов зачислены в вузы на бюджет.