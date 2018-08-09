В Минобразования рассказали, сколько абитуриентов зачислены в вузы на бюджет

Принесли документы на зачисление в вузы почти 51 252 человека, то есть почти 87%.

В этом году почти 52 тыс. абитуриентов зачислены в высшие учебные заведения на бюджет.

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Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает радио Свобода. «В этом году 58 875 тыс. выпускников получили рекомендации для зачисления на бюджет. Из них принесли документы на зачисление почти 51 252 человека, то есть почти 87%», – сообщила Гриневич.

Кабинет министров сообщал об утверждении госзаказа на подготовку специалистов в количестве 191 100 человек, в том числе по дневной форме обучения – 171 355 человек, что меньше утвержденных в 2017 году показателей на 9,6% и 9,5% соответственно.