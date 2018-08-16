Ребенок как из концлагеря: депутата, который довел 4-летнего сына до истощения, хотят лишить мандата

Если экспертиза покажет, что родители морили сына голодом, им грозит уголовная ответственность за злостное невыполнение своих обязанностей.

Четырехлетнего ребенка на Кировоградщине забрали у родителей в состоянии сильного истощения – при норме в 16 килограмм он весил всего 7. Отец малыша, депутат местного районного совета Александр Мольченко, вначале прикрывался своим мандатом и заявлял, что правоохранители незаконно похитили сына.

Долго строить из себя великого политика не получилось – "Радикальная партия", от которой мужчина баллотировался на прошлых выборах, решительно намерена лишить его депутатства, передает "КП".

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Причем, говорят, не только из-за недавнего случая, а вообще из-за поведения, отношения к детям, обществу, работе. К слову, членом партии Мольченко никогда не был, а два года назад депутата исключили из фракции.

"Мандата лишить тоже хотели, но процедура юридически сложная, поэтому все как-то руки не доходили. Теперь, после случившегося, мы начали действовать активнее, - рассказал председатель кировоградской областной организации "Радикальной партии" Михаил Бевзенко. - Также настаиваем на лишении Александра родительских прав. Детей нужно забирать, причем срочно. Таких людей надо наказывать согласно законодательству Украины. Это ужасно, когда ребенка довели до такого состояния".

Жители Новоукраинки активно собирают подписи, чтобы отправить в "отставку" набедокурившего народного избранника. Также это вопрос "радикалы" обещают вынести сначала на комиссию в райсовете, а затем и на сессию горсовета. Пока это единственная возможность забрать у горе-отца звание депутата.

Точку в этой истории должен поставить суд. Если экспертиза покажет, что родители морили сына голодом, им грозит уголовная ответственность за злостное невыполнение своих обязанностей.

Как сообщали СМИ, 14 августа в Новоукраинке Кировоградской области от родных родителей спасли четырехлетнего мальчика, который вместо 16 килограммов – нормы для своего возраста – весил всего 7.