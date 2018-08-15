Социологи рассказали, сколько переселенцев с Донбасса готовы вернуться домой

Более трети не желают возвращаться на Донбасс даже после окончания конфликта.

Менее трети опрошенных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - 28% - заявляют, что готовы вернуться на свое постоянное место жительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленном исследовании Международной организации по миграции в Украине и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В частности, у респондентов спросили об их намерении по поводу возвращения в места проживания до перемещения.

По состоянию на начало июня 2018 года доля внутренне перемещенных лиц, которые заявили о своем намерении вернуться после окончания конфликта, составляла 28%. В марте этого года доля таких граждан не превышала 25%.

В то же время, неизменным остается показатель тех, кто не намерен возвращаться даже после окончания конфликта (38%).

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В результатах исследования отмечается, что с марта 2018 года доля переселенцев, которые заявили о намерении не возвращаться, продолжает превышать долю тех, кто намерен вернуться после окончания конфликта. При этом доля переселенцев, которые выбрали ответ «затрудняюсь ответить», составила 18%.

По мнению исследователей, эти результаты могут свидетельствовать о неуверенности переселенцев в своем будущем. Еще 12% заявили, что, возможно, в будущем они вернутся, у 3% не было ответа и только 1% заявили о готовности вернуться в ближайшее время.

На вопрос о планах на следующие три месяца подавляющее большинство переселенцев (84%) выразили намерение оставаться в своем нынешнем месте жительства. Остальные называли возвращение в место проживания до перемещения (2%), переезд в другую область (переселение в пределах Украины) и переезд за границу (2%), «затрудняюсь ответить» (8%) и 2% не ответили на этот вопрос.

Во время исследования в апреле-мае были проведены личные и телефонные интервью. В рамках личных интервью опрошено 2406 переселенцев, а в рамках телефонных - 4006. Личные интервью проведены в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурирована пропорционально количеству зарегистрированных ВПЛ.

Среди опрошенных по телефону 3246 интервью были проведены с переселенцами, проживающими на контролируемой правительством Украины территории, и 760 интервью - с переселенцами, которые вернулись на неподконтрольную территорию.

Выборка была создана на основе базы данных регистрации ВПЛ, которая ведется Министерством социальной политики Украины.