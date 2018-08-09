Модульные городки для переселенцев с Донбасса превращаются в "депрессивные гетто" – журналисты

Сегодня подобных поселений в Украине семь – в каждом из них наблюдаются одни и те же проблемы.

Временные модульные поселения, построенные для вынужденных переселенцев с Донбасса в 2015 году, сегодня превращаются в неблагополучные изолированные гетто.

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Об этом говорится в материале еженедельника «Новое время». Авторы рассматривают ситуацию в харьковском модульном городке, построенном для временного размещения переселенцев зимой 2015 года. Ранее на месте поселения была свалка.

Городок, состоящий из разномодульных немецких строительных вагончиков, был построен на средства правительства Германии и немецкого общества международного сотрудничества GIZ.

Поселение, как отмечается, строили ненадолго: срок его эксплуатации истек еще год назад. В некоторых местах протекает крыша, вышла из строя кое-какая бытовая техника. Но люди не спешат выселяться. Жилье, которое предлагалось как временное,— на три-шесть месяцев — стало для большинства постоянным.

Сейчас в харьковском модульном городке живут 249 человек. 90% из них социологи назвали бы людьми социально уязвимых категорий — инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи.

Подобных поселений в Украине семь — в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге, Никополе, Каменском и Днепре. В общей сложности их открытие обошлось в € 25 млн. Во всех городках в большей или меньшей степени наблюдаются одни и те же проблемы.

Глава правления общественной организации «Станция Харьков» Алла Фещенко, в частности, отмечает, что жители харьковского поселения не могут полноценно интегрироваться в общество.

“Люди годами живут одними и теми же проблемами, варятся в собственном соку. Какая интеграция, если они вообще не общаются с внешним миром?» — указала она.

По словам активистки, часть людей в лагере «понимают, в каком кошмаре они живут, но у них нет других вариантов».

Фещенко отмечает, что за три года в городке образовалась своя иерархия и законы. “Могут избить своих же, если что-то не нравится”, - говорит она о местных нравах.

Благотворительные организации и местные власти обеспечили переселенцев всем необходимым и продолжают оказывать помощь, хоть и в меньших масштабах. Волонтеры констатируют, что многие из их подопечных прирастают к этим гуманитарным “костылям” и уже не могут без них обходиться.

“Самое страшное, что в некоторых городках начинают формироваться своеобразные гетто,— констатирует Григорий Селищук, директор департамента гуманитарных программ благотворительного фонда Каритас Украина, которая помогает людям, пострадавшим от войны на Донбассе.

По его словам, жители этих поселений несчастливы, и воспринимают свое временное жилье как зло, с которым нужно мириться.

Пообщавшись с жителями харьковского поселения журналисты заключают, что закрытая система - идеальная питательная среда для разного рода конфликтов. В поселениях царит напряженная атмосфера.

Переселенцы испытывают не только психологический, но и физический дискомфорт. В летний зной металлопластиковые контейнеры нагреваются и превращаются в “термос” — находиться в них невозможно. Поэтому вопреки правилам в харьковском поселке разрешили устанавливать кондиционеры.

Журналисты приводят мнение экспертов: модульные городки как идея временного жилья хороши как скорая помощь и совершенно провальны как долгосрочный проект.

Харьковский городок, при этом, считается самым успешным — в других ситуация значительно хуже.

“Даже таксисты отказываются туда ехать,— вспоминает свой опыт посещения модульного городка в Кривом Роге Руслан Калинин, глава Всеукраинской ассоциации переселенцев.— Люди, которые там живут, не стимулированы работать. Это неблагополучные, зачастую многодетные семьи. Они получают помощь от государства, работы вокруг нет, но и уезжать они не хотят. Процветают алкоголизм, наркомания”.

Напомним, с начала войны с Россией вынужденными переселенцами в Украине стали около 2 миллионов человек.

Подробнее о ситуации в модульных городках для переселенцев читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" (9 августа 2018 №29 (205).