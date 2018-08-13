В Одессе установили оригинальную скульптуру кота из витражного стекла (фото, видео)

Скульптура котика из витражного стекла установлена в рамках проекта «Одесские коты».

Сегодня в Одессе на островке посреди пруда в парке Победы установили оригинальную скульптуру кота из витражного стекла.

Как передает корреспондент УНИАН, изваяние установлено в рамках проекта «Одесские коты». Автор – мастер Екатерина Шелыгина.

Скульптура кота, сделанная в натуральную величину из разноцветных стекол, прикреплена к большому камню, расположенному посреди пруда вышеназванного парка, который является популярным местом отдыха горожан и гостей Одессы.

Как сообщила УНИАН Шелыгина, высота изваяния составляет 26 см.

Как сообщал УНИАН, проект «Одесские коты» - серия скульптур, расположенных в самых необычных местах Одессы (на дереве, на крыше и т.д.).

Видео: Александр Вельможко

В июне в центре Одессы, со здания Всемирного клуба одесситов – с улицы Маразлиевской, неизвестные оторвали и похитили скульптуру кота Мориса, принадлежащего сатирику Михаилу Жванецкому, который является президентом указанного клуба.

В июле в центре города неизвестный злоумышленник украл скульптуру так называемой кошки-геймера, установленную в начале июля в переулке Маяковского. Автор композиции, представляющей собой кота, играющего с планшетом, скульптор Татьяна Штыкало.