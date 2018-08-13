В центре Одессы открыли мемориальную доску известному украинскому комику Штепселю

Ефим Березин (псевдоним Штепсель) прославился в комическом дуэте с актером Юрием Тимошенко (Тарапунька).

В центре Одессы открыли мемориальную доску памяти известного украинского артиста Ефима Березина – знаменитого Штепселя (сценический псевдоним).

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак открыт 12 августа на стене дома №29 по улице Княжеской, где Березин родился и проживал до 1936 года.

Доска установлена по инициативе Всемирного клуба одесситов, ее автор — Леонид Брук.

Читайте такжеВ центре Львова неизвестные уничтожили мемориальную доску Ивану Франко

На церемонию прибыло много людей. Почетными гостями стали сын и дочь артиста - Анна и Григорий Березины, а также зять - известный актер Леонид Каневский (известен по роли майора Томина из культового сериала «Следствие ведут знатоки», ведущий цикла передач «Следствие вели…»).

Анна Березина поблагодарила собравшихся за память об отце и сказала, что открытие мемориальной доски – знаковое событие и счастье для их семьи.

Как подчеркнул Григорий Березин, он благодарен за возможность увидеть, что на родине отца увековечена память о нем.

На мемориальной доске – портрет артиста, а также надпись на украинском языке: «В этом доме родился и жил до 1936 года народный артист УССР Березин Ефим Иосифович /Штепсель/. 1919-2004».

Справка УНИАН. Ефим Березин родился в Одессе в 1919 году, умер в 2004-м в Израиле. Прославился в комическом дуэте с актером Юрием Тимошенко (псевдоним Тарапунька). Данный актерский тандем – Тарапунька-Штепсель - был очень популярен и просуществовал более 40 лет.

Сочетание русского и украинского языков помогало артистам показать многогранность юмора. Дуэт прекратил свое существование в 1986 году, после смерти Тимошенко, ставшей ударом для сценического партнера. Березин в конце 1990-тых эмигрировал с семьей в Израиль.