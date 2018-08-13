В Киеве состоится чемпионат Украины по Street Workout
Во время фестиваля пройдет три чемпионата по Street Workout:
- чемпионат Украины Street Workout-2018
- чемпионат мира по Streetlifting
- чемпионат мира по Workout-рекордов
В соревнованиях за звание лучшего атлета будут бороться более 180 спортсменов из 34 городов Украины и еще 20 – из-за рубежа.
Призовой фонд мероприятия составляет 60 000 грн.
Организаторами фестиваля выступили ВОО " Street Workout Ukraine и МО World Street Workout & Streetlifting Federation. Соревнования проходят под патронатом киевского городского председателя Виталия Кличко и при поддержке Киевской городской государственной администрации.
Чемпионаты по Street Workout проходят в Украине с 2015 года. Новинкой нынешних соревнований станет появление женской категории в дисциплине Streetlifting и расширения весовых категорий для мужчин. Планируется увеличение количества участников в дисциплине Workout Freestyle. Кроме того, программа Workout-рекордов будет дополнена номинациями для детей.
Возглавит судейскую коллегию двукратный чемпион мира по Street Workout – Евгений Кочерга. На фестиваль приедут известные западные Workout-атлеты, звезды шоу-бизнеса и олимпийские чемпионы.
Ожидается, что фестиваль посетит 3-5 тысяч человек. Для самых активных болельщиков организаторы готовят ценные призы и подарки.
«Чемпионат по Street Workout – это уже не просто очередное спортивное мероприятие. Это культовое событие, которого ждут на протяжении года много наших атлетов. Благодаря своей доступности, Street Workout стал настоящим массовым видом спорта, к которому может присоединиться каждый украинец», – отмечает руководитель федерации Street Workout Ukraine Денис Минин.
Программа фестиваля Workout Fest-2018:
10:00 – чемпионат мира по Streetlifting;
14:00 – чемпионат мира по Workout-рекордам;
17:00 – чемпионат Украины Street Workout среди женщин и специальная шоу-программа;
18:00 – чемпионат Украины Street Workout среди мужчин;
20:00 – Workout Show Time (показательное выступление отечественных атлетов);
20:45 – награждение победителей;
21:15 – Workout Show Time (показательное выступление иностранных атлетов).
Street Workout – это массовое спортивное движение, который предполагает тренировки под открытым небом с использованием турников и брусьев. Streetlifting – это силовая дисциплина, в рамках которой атлет выполняет упражнения на брусьях и подтягивания на турнике с дополнительным отягощением.
Контакты организаторов:
Гауранітай Коршун
моб.тел: +38 063 192 89 89
e-mail: nitayworkout@gmail.com