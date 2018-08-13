В Киеве состоится чемпионат Украины по Street Workout

25 августа возле Арки Дружбы народов в Киеве состоится фестиваль здорового образа жизни Workout Fest-2018.

Во время фестиваля пройдет три чемпионата по Street Workout:

чемпионат Украины Street Workout-2018

чемпионат мира по Streetlifting

чемпионат мира по Workout-рекордов

В соревнованиях за звание лучшего атлета будут бороться более 180 спортсменов из 34 городов Украины и еще 20 – из-за рубежа.

Призовой фонд мероприятия составляет 60 000 грн.

Организаторами фестиваля выступили ВОО " Street Workout Ukraine и МО World Street Workout & Streetlifting Federation. Соревнования проходят под патронатом киевского городского председателя Виталия Кличко и при поддержке Киевской городской государственной администрации.

Чемпионаты по Street Workout проходят в Украине с 2015 года. Новинкой нынешних соревнований станет появление женской категории в дисциплине Streetlifting и расширения весовых категорий для мужчин. Планируется увеличение количества участников в дисциплине Workout Freestyle. Кроме того, программа Workout-рекордов будет дополнена номинациями для детей.

Возглавит судейскую коллегию двукратный чемпион мира по Street Workout – Евгений Кочерга. На фестиваль приедут известные западные Workout-атлеты, звезды шоу-бизнеса и олимпийские чемпионы.

Ожидается, что фестиваль посетит 3-5 тысяч человек. Для самых активных болельщиков организаторы готовят ценные призы и подарки.

«Чемпионат по Street Workout – это уже не просто очередное спортивное мероприятие. Это культовое событие, которого ждут на протяжении года много наших атлетов. Благодаря своей доступности, Street Workout стал настоящим массовым видом спорта, к которому может присоединиться каждый украинец», – отмечает руководитель федерации Street Workout Ukraine Денис Минин.

Программа фестиваля Workout Fest-2018:

10:00 – чемпионат мира по Streetlifting;

14:00 – чемпионат мира по Workout-рекордам;

17:00 – чемпионат Украины Street Workout среди женщин и специальная шоу-программа;

18:00 – чемпионат Украины Street Workout среди мужчин;

20:00 – Workout Show Time (показательное выступление отечественных атлетов);

20:45 – награждение победителей;

21:15 – Workout Show Time (показательное выступление иностранных атлетов).

Street Workout – это массовое спортивное движение, который предполагает тренировки под открытым небом с использованием турников и брусьев. Streetlifting – это силовая дисциплина, в рамках которой атлет выполняет упражнения на брусьях и подтягивания на турнике с дополнительным отягощением.

Контакты организаторов:

Гауранітай Коршун

моб.тел: +38 063 192 89 89

e-mail: nitayworkout@gmail.com

street-workout.org

facebook.com/streetworkoutukraine