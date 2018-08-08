"Депутата ЛНР", которого задержали по дороге за украинской пенсией, приговорили к 8 годам заключения

Правоохранители задержали «политического деятеля» при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил «депутата» так называемого «народного совета ЛНР» к восьми годам заключения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Так, правоохранители установили, что житель Хрустального присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований в 2014 году.

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"Злоумышленник активно поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины, способствовал установлению оккупационной администрации в ОРЛО, голосовал за принятие ряда сепаратистских «законов» псевдореспублики", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали «политического деятеля» при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал УНИАН, ранее жителя Луганска, который должен был не допускать наблюдателей ОБСЕ к военной технике "ЛНВ", приговорили к шести годам тюрьмы.