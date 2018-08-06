Жителя Луганска, который должен был не допускать наблюдателей ОБСЕ к военной технике "ЛНР", приговорили к шести годам тюрьмы

Участнику так называемой "народной милиции "ЛНР" вынесли приговор.

В Луганской области мужчину, который охранял военную технику «ЛНР», приговорили к шести годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, следователи поддержали публичное обвинение в уголовном производстве в отношении гражданина Украины по факту участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).

«Во время досудебного расследования и судебного рассмотрения установлено, что житель Луганска принимал участие в преступной деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования так называемой должности «стрелка 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции «ЛНР», - говорится в сообщении.

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«В течение 2017 года участник вооруженного формирования осуществлял охрану военной техники так называемой «народной милиции» «ЛНР», которая с применением тяжелого вооружения с 2014 года по настоящее время совершает обстрелы позиций военных, гражданских объектов и населения на территории Луганской области. Кроме того, он дежурил на одном из блокпостов Краснодонского района Луганской области, с целью не допущения наблюдателей миссии ОБСЕ к местам пребывания военной техники», - отметили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее беспилотник СММ ОБСЕ заметил на Луганщины конвой из 8 гаубиц боевиков.