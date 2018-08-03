Геращенко рассказала, когда освобожденный в России крымский активист Костенко доберется до Киева

Согласно информации, сейчас Костенко с украинским консулом Геннадием Бриченко едут в Москву.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что освобожденный из российской тюрьмы крымский активист Евромайдана Александр Костенко прибудет в Киев в начале следующей недели.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Президент уже пообщался по телефону с Александром Костенко, который с нашим консулом Геннадием Бриченко едут в Москву. Планируется, что они поздно ночью прибудут в украинское посольство. А уже в понедельник-вторник ждем Александра в Киеве», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, из российской тюрьмы освободили крымского активиста Александра Костенко.

Справка УНИАН: крымчанина Костенко обвиняли в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Кроме того, он якобы без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил нарезной ствол.

В мае 2015 года так называемый "Киевский районный суд Симферополя" приговорил Костенко по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия к лишению свободы сроком 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

Костенко не признал своей вины.

Как сообщал УНИАН, из-за невозможности вернуться в Крым Костенко предоставили двухкомнатную квартиру в Киеве.