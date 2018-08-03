Не может вернуться в Крым: освобожденному украинскому политзаключенному Костенко предоставят квартиру в Киеве

Это 2-комнатная квартира с балконом и санузлом.

Украинскому политзаключенному Александру Костенко, который сегодня освободился из колонии в России, предоставят квартиру в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Она рассказала, что семья Костенко живет в аннексованном Крыму, но вернуться туда он сейчас не может.

"Вернуться туда для него не является возможным. Мы пытались связаться с Еленой Костенко - мамой Александра, но ее телефон отключен с целью обезопасить себя - не тайна, что телефоны слушают в РФ", - отметила Денисова.

Тогда омбудсмен обсудила этот вопрос с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и мэром Киева Виталием Кличко. В результате переговоров Костенко нашли квартиру в Киеве.

"Это 2 комнаты с балконом, санузлом. Частично мебелированная - есть три кровати, сейчас занимаемся докомплектацией мебелью. Безусловно, это временное жилье на полгода -год", - говорится в сообщении.

Денисова также отметила, что сейчас Александру помогают оформить статус внутренне перемещенного лица.

Как сообщал УНИАН, 3 августа украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу из колонии в Кирово-Чепецке Кировской области России.

В мае 2015 года так называемый Киевский районный суд оккупированного Симферополя приговорил Костенко к наказанию сроком на 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.