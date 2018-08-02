УПЦ заберет у Московского патриархата все занимаемые им здания – Филарет

Он отметил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры являются украинскими святынями, к которым Московский патриархат никакого отношения не имеет.

После признания единой Украинской православной церкви (УПЦ) все здания, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.

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Об этом в интервью телеканалу "Прямой" сообщил предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

"Государство передало свою собственность в пользование украинской православной церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра – и одна, и вторая (Киево-Печерская и Почаевская.- ред.) – будут переданы украинской церкви", - отметил Филарет.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви", - пояснил предстоятель.

Он отметил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры являются украинскими святынями, к которым Московский патриархат никакого отношения не имеет.

"А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей церковной собственности не имеет", - пояснил Филарет.

Кроме того, Филарет отметил, что решение Священного Синода и Вселенского патриарха о предоставлении Украинской церкви томоса "сильно ударит" по позициям Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. "Первое - история русской церкви будет начинаться не с крещения Руси, а будет начинаться с 1448 года. С тех пор, когда она отделилась от Киевской митрополии. И сама Москва признала это в 1948 году, когда праздновала 500-летие автокефалии русской церкви. Сама же Москва праздновала 500-летие. Никто ее не принуждал праздновать. И праздновала 850-летие существования Москвы. А мы празднуем в этом году 1030-летие, а они 500-летие праздновали. Значит, история русской церкви будет начинаться с ХV века ", - сказал патриарх Филарет.

Также он отметил, что единая поместная автокефальная православная церковь в Украине будет независимой.