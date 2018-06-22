УПЦ (МП) потеряет право называться украинской после томоса Константинополя – Филарет

Он также оценил вероятность получения томоса в «99 %»

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет утверждает, что после получения томоса об автокефалии Украинская православная церковь, которая находится в единстве с Русской православной церковью, потеряет право называться украинской.

«Томос получит Украинская церковь Киевского патриархата и УАПЦ, это будет означать объединение этих церквей. Московскому патриархату придется решать: присоединяться к канонической, признанной Вселенским патриархатом и другими церквями Украинской церкви или нет. Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их принуждать никто не станет. Однако те, кто не присоединится, не будут иметь права называться Украинской православной церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине», – сказал патриарх Филарет в интервью парламентской газете «Голос Украины».

Он также оценил вероятность получения томоса в «99 процентов» и добавил, что «заседание Синода назначено на первую половину июля в Стамбуле, в Константинопольской церкви».

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Президент Украины Петр Порошенко 17 апреля на экстренной встрече с главами парламентских фракций попросил Верховную Раду поддержать обращение «президента и церковных иерархов до Вселенского патриарха» о предоставлении томоса (указ, декрет «материнской церкви» относительно предоставления автономии в управлении (автокефалии) какой-то части этой церкви, фактически признание статуса) украинской православной поместной церкви. 19 апреля парламент поддержал это обращение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что «поддерживает все усилия, направленные для преодоления существующего церковного разделения». По информации представителей церкви, «сейчас, как никогда раньше, есть все основания ожидать положительное решение» вселенского патриарха Варфоломея.

В то же время в Украинской православной церкви (Московского патриархата) считают, что нет оснований для признания вселенским патриархом Варфоломеем «другой украинской церкви».

Согласно Конституции, церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства.