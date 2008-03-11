ЕС подчеркивает необходимость конституционной реформы в Украине

Европейской Союз отмечает необходимость осуществления конституционной реформы в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом было заявлено сегодня на заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС.

“ЕС еще раз отметил ключевую важность конституционной реформы, которая бы создала жизнеспособную систему сдержек и противовесов между основными государственными органами и независимый Конституционный Суд - как необходимую базу политической стабильности”, - отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

“Украина была призвана использовать советы Венецианской комиссии в своих усилиях получить стабильную и очень сбалансированную Конституцию”, - написано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, в Брюсселе состоялось заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС, в ходе которого стороны, в частности, оценили выполнение Плана действий Украина-ЕС и согласились продолжить его еще на один год.