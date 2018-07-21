В центре Москвы активисты повесили баннер в поддержку Сенцова (фото)
В центре Москвы, неподалеку от здания правительства РФ активисты повесили баннер в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом в Twitter сообщил активист, блоггер Денис Стяжкин. «Москва. Активисты вывесили баннер #СвободуСенцову на фоне Белого дома», - написал он.
Стяжкин также разметил фото баннера.
#Москва активисты вывесили баннер #СвободуСенцову на фоне Белого дома#FreeSentsovpic.twitter.com/IqPb1vb494— Денис Стяжкин (@styazshkin) 21 липня 2018 р.
Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.
Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.
Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале (крайний север РФ).
14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.