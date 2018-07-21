В центре Москвы активисты повесили баннер в поддержку Сенцова (фото)

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов голодает в колонии с 14 мая.

В центре Москвы, неподалеку от здания правительства РФ активисты повесили баннер в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в Twitter сообщил активист, блоггер Денис Стяжкин. «Москва. Активисты вывесили баннер #СвободуСенцову на фоне Белого дома», - написал он.

Стяжкин также разметил фото баннера.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале (крайний север РФ).

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.