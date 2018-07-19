Здоровье Сенцова значительно ухудшилось, он практически не ориентируется в датах – адвокат

Адвокат Дмитрий Динзе заявляет, что у Сенцова ухудшилось здоровье и ослабела сердечная мышца.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает с 14 мая, практически не ориентируется в датах.

Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook после разговора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе.

"Он сообщил, что состояние здоровья Олега значительно ухудшилось. Он практически не ориентируется в датах и переспрашивает адвоката, какой сегодня день", - заявила омбудсмен.

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"У него уже был второй кризис, но Олег не может назвать точную его дату или же на который день после встречи с сестрой он произошел. Олега вывозили из колонии в больницу Лабытнанги, где врачи собирались кормить его принудительно. Что означает, со слов адвоката, заливать энтерально большие стаканы питательной смеси. Олег отказался, но пошел с ними на компромисс и теперь употребляет, как говорит адвокат, 3-4 ложки питательной смеси днем", - отметила Денисова.

"У него ухудшилось здоровья и ослабела сердечная мышца", - подчеркнула Уполномоченный по правам человека.

В этом связи Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Рааду аль Хуссейну, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятовичу по организации визита их представителей в колонию, где держат Сенцова, для проверки данной информации.

"Призываю все международные правозащитные институции обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об освобождении Олега Сенцова и всех пленников Кремля!", - подчеркнула омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

В тот же день в социальных сетях появились сообщения о якобы смерти Сенцова. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Денисова в комментарии УНИАН заявила, что российская сторона опровергает эти сообщения. Позже она заявила, что получила от российской стороны документальное подтверждение, что Сенцов жив.