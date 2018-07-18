Полиция назвала причину взрыва в многоэтажке в Тернополе, при котором пострадали два человека

По предварительным данным, психически неуравновешенная женщина пыталась таким образом совершить самоубийство.

Взрыв в многоэтажке в Тернополе, в результате чего были ранены два человека, произошел из-за попытки одной из жительниц дома совершить самоубийство.

Читайте такжеВ жилом доме в Тернополе прогремел взрыв: пострадал мужчина и его 7-летний сын

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в Тернопольской области.

В полиции напомнили, что накануне в Тернополе в одной из многоэтажек на улице Пушкина произошел пожар. Сообщение об этом к полицейским и спасателям поступило в 20.30.

Огонь был быстро ликвидирован, однако были повреждены вещи домашнего обихода, обгорели стены и потолок в квартире, а также на лестничной клетке.

Как установили полицейские, в момент взрыва в помещении находились три человека. В реанимационное отделение с термическими ожогами II-III степеней госпитализированы владелец квартиры 1973 года рождения и его 7-летний сын.

В то же время, с диагнозом "отравление продуктами горения природного газа и попытка самоубийства" в психоневрологическую больницу доставлена женщина.

"По словам хозяина квартиры, на момент возникновения пожара он находился в одной из комнат, жена была на кухне, в коридоре играл сын. Мужчина вдруг почувствовал запах газа. Когда вбежал на кухню, то увидел, что конфорки газовой плиты открыты. Жена, не сказав ни слова, ушла, а он перекрыл газ и начал открывать окна. В этот момент и произошло возгорание", - отметили в полиции.

По предварительным данным, женщина неоднократно пыталась совершить самоубийство из-за проблем с психикой.

Полицейские устанавливают причину пожара. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР квалифицированы по статье 270 УК.