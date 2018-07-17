Для туристов, которых нет: в Евпатории на пустынном пляже огромными буквами выложили "Крымнаш" (фото)
14:54, 17 июля 2018Общество
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Ранее популярные места среди туристов теперь полупустые.
Как можно увидеть на снимках, туристов на пляже совсем мало / фото twitter.com/KrimRt
В сети опубликованы новые фотографии из аннексированного РФ Крыма, на котором можно увидеть пляжи Евпатории.
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Фотографии опубликованы на странице в Twitter RoksolanaToday&Крым. На снимках видно, что ранее популярные места среди туристов теперь полупустые.
При этом на пляже крупными буквами выложили "Крымнаш". "Заозерное, Евпатория Пик сезона. Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть...", - говорится в подписи под фото.
фото twitter.com/KrimRt
Как сообщалось, в течение последних лет курорт села Рыбачье в оккупированном Крыму завоевал дурную славу самого зловонного места на всем Южном берегу.
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