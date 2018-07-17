Для туристов, которых нет: в Евпатории на пустынном пляже огромными буквами выложили "Крымнаш" (фото)

Ранее популярные места среди туристов теперь полупустые.

В сети опубликованы новые фотографии из аннексированного РФ Крыма, на котором можно увидеть пляжи Евпатории.

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Фотографии опубликованы на странице в Twitter RoksolanaToday&Крым. На снимках видно, что ранее популярные места среди туристов теперь полупустые.

При этом на пляже крупными буквами выложили "Крымнаш". "Заозерное, Евпатория Пик сезона. Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть...", - говорится в подписи под фото.

Как сообщалось, в течение последних лет курорт села Рыбачье в оккупированном Крыму завоевал дурную славу самого зловонного места на всем Южном берегу.