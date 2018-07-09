С Героем Украины Левком Лукьяненко попрощались в Хотове на Киевщине (видео)

В Хотове собрались его родственники, близкие и соратники. На стенах его дома портреты и ватманы, где можно было выразить свои соболезнования.

Известный украинский диссидент, один из авторов акта "О Независимости Украины" умер в субботу в Феофании от последствий инсульта.

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24 августа Лукьяненко должно было исполниться 90 лет. 27 из них он провел в сибирских лагерях за то, что хотел независимости Украины, говорится в сюжете ТСН. Попрощались с Левком Григорьевичем сегодня в его доме в Хотове, а во вторник в столичном клубе Кабинета министров с ним смогут попрощаться все желающие.

Отпевание пройдет во Владимирском соборе. Писателя, диссидента и народного депутата четырех созывов похоронят на Байковом кладбище завтра.

Его жена говорит, что ему болело то, что сейчас происходит в Украине.