С Героем Украины Левком Лукьяненко попрощались в Хотове на Киевщине (видео)

18:57, 09 июля 2018
Общество
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24 августа Лукьяненко должно исполниться 90 лет \ УНИАН

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24 августа Лукьяненко должно было исполниться 90 лет. 27 из них он провел в сибирских лагерях за то, что хотел независимости Украины, говорится в сюжете ТСН. Попрощались с Левком Григорьевичем сегодня в его доме в Хотове, а во вторник в столичном клубе Кабинета министров с ним смогут попрощаться все желающие.

Отпевание пройдет во Владимирском соборе. Писателя, диссидента и народного депутата четырех созывов похоронят на Байковом кладбище завтра.

Его жена говорит, что ему болело то, что сейчас происходит в Украине.

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Теги: #похороны#Левко Лукьяненко