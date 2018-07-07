Легендарный диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию – экс-нардеп

14:23, 07 июля 2018
Политика
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Сейчас экс-политик в реанимации / фото wikipedia.org

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский писатель и экс-нардеп Владимир Яворивский.

«Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации», – написал он.

Подробности о госпитализации Левко Лукьяненко пока неизвестны.

Справка УНИАН. Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Гроднянского района Черниговского области. Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР, соучредитель Украинской Хельсинской группы, политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 года, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

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Теги: #политика#реанимация