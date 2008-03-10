Юрий Андрухович стал дедушкой
11:47, 10 марта 2008Общество
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Дочка писателя родила девочку
В понедельник 10 марта один из самых известных украинских культурных деятелей, Патриарх литературной группы Бу-Ба-Бу Юрий Андрухович впервые стал дедушкой.
Как стало известно УНИАН из источников близких к семье Андруховича, дочь писателя, 25-летняя София (писательница, переводчица и публицист, муж - известный украинский поэт Андрей Бондарь), родила девочку, которую назвали Варварой.
Сам Юрий Андрухович 13 марта будет праздновать собственный день рождения, поэтому имеет все основания получить вдвое больше поздравлений.
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