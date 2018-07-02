Вечер грандиозной музыки: в Киеве играли и пели мастера "Ла Скала" (фото, видео)

На Софиевской площади состоялся концерт Международного проекта именитого дирижера Риккардо Мути "Пути дружбы. Равенна-Киев".

В Киеве на Софийской площади состоялся концерт Международного проекта именитого дирижера Риккардо Мути "Пути дружбы. Равенна-Киев".

Более 300 художников из Италии и Украины объединились в уникальном концерте под открытым небом. Во главе проекта "Пути дружбы" становится маэстро художественный руководитель знаменитой итальянской "Ла Скала" и один из величайших дирижеров современности Риккардо Мути.

В концерте принял участие американский актер Джон Малкович.

Идея зародилась более 20 лет назад в Сараево, куда Мути прилетел вместе с музыкантами, когда город еще бомбили, чтобы говорить о мире языком музыки.

С тех пор "Пути дружбы" обошли полмира, и теперь оказались под стенами Святой Софии в Киеве. Там под открытым небом звучали бессмертные произведения Джузеппе Верди, а также симфоническая поэма "Портрет Линкольна" Аарона Копленда, которую украсил Джон Малкович в роли чтеца-декламатора.

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На сцене собраны лучшие музыкальные инструменты стоимостью миллионы долларов, но гораздо важнее руки мастеров, которые с ними работают – этих людей нельзя измерить в деньгах.

Накануне состоялась генеральная репетиция сводного оркетра музыкантов Молодежного оркестра имени Луиджи Керубини и Симфонического оркестра Национальной оперы, также пел большой сводный хор. По ощущениям тех, кто это слышал, было похоже на пребывание в величественном соборе, только им этого вечера стала вся Софийская площадь. Опасения относительно погоды не оправдалось – во время репетиции под первые звуки инструментов, облака побежали по небу, а в конце значительно распогодилось.

Тексты читал Джон Малкович. Раньше в роли чтеца-декламатора отрывков были Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Барак Обама, Нил Армстронг, Пол Ньюман и Генри Фонда.

Итак, в этот день поговорка "Когда говорят пушки – музы молчат" потеряла свою актуальность, ведь несмотря на боевые действия на Донбассе, музы не молчали, а говорили на языке музыки о величайшие ценности – дружбу, любовь, свободу.