Астролог предупредил о неделе негатива: как не попасть в беду

Астролог рассказал, как не попасть в беду в начале второго летнего месяца.

Астролог Влад Росс предупредил о негативном периоде с 1 по 6 июля. Так, первые три дня июля будут неблагоприятны в личном плане.

"С 1 по 3 июля Венера будет делать аспект к Сатурну. В это время могут возникать расхождения во взглядах людей. Это точно не лучшее время для свиданий", - отметил астролог в комментарии "Главреду".

Кроме того, Росс не советует в эти дни никаких активностей в бизнесе, поскольку в результате финансовых сделок, осуществленных 1-3 июля, можно потерять.

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С 4 по 6 июля наступит другой негативный период, связанный с противостоянием Меркурия и Марса.

"В это время лучше воздержаться от поездок на автотранспорте, особенно на дальние расстояния лучше на машине не ездить. Нужно быть крайне осторожным в дороге, потому что высок риск ДТП и несчастных случаев. Лучше путешествовать на поездах и других видах транспорта, только не на авто", - резюмировал эксперт.

Ранее известный астролог Павел Глоба подготовил подробный гороскоп, в котором описано, чего ожидать каждому зодиакальному знаку уже в июле.