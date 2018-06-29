Топ-5 изменений, которые ожидают украинцев в июле (видео)

С начала июля украинцев будут лечить по-новому, Нацбанк прекратит выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а в столице ожидается повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

С 1 июля украинцев будут лечить по-новому. 149 медицинских учреждений начнут сотрудничество с Национальной службой здоровья Украины. Впервые семейные врачи, терапевты и педиатры имеют четкий перечень услуг, которые должны оказывать.

С 1 июля Нацбанк прекратит выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Они останутся в обращении, но постепенно будут выводиться из него благодаря округлению чека.

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С 1 июля начинается поэтапное отключение от аналогового телевизионного вещания. Полный переход от аналогового к цифровому планировали завершить еще до 2016, но сроки переносили.

С июля повышается прожиточный минимум. Общий показатель вырастет с 1700 грн. до 1777 грн.

В Киеве с 14 июля стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 8 грн. Для пассажиров, которые пользуются транспортом постоянно, одна поездка будет стоить 6,3 грн. 8 грн будут платить пассажиры, которые пользуются транспортом иногда, или гости столицы.