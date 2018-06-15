На одесском пляже задержали пристававшего к 12-летней девочке пенсионера-извращенца

Во время допроса подозреваемый подтвердил слова ребенка о том, что происходило.

В Одессе 14 июня на пляже правоохранители задержали 72-летнего мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетней.

Как сообщили УНИАН в областной полиции, во время патрулирования пляжа «Аркадия» к велопатрулю обратился охранник пляжа, который заявил, что видел, как пожилой мужчина приставал к ребенку, находившемуся у моря без сопровождения взрослых.

Читайте такжеНа Харьковщине пенсионер-извращенец держал в плену девочку в ужасных условиях (фото, видео)

Заявитель пояснил, что когда подошел к девочке, мужчина ушел, а потерпевшая попросила помощи.

«Правоохранителям 12-летняя одесситка призналась, что несколько дней назад к ней подошел незнакомый дедушка, в течение трех дней он общался с ней на неприличные темы, во время последней встречи начал трогать», - рассказали в главке.

По внешнему описанию, которое предоставил охранник, полицейские задержали 72-летнего подозреваемого. Во время допроса он подтвердил слова ребенка.

Мать девочки, узнав о том, что произошло, написала заявление в полицию. Сейчас пострадавшая должна пройти медицинский осмотр.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы