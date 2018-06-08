На Харьковщине пенсионер-извращенец держал в плену девочку в ужасных условиях (фото, видео)

Злоумышленника разоблачили и задержали работники Купянского отдела полиции. Сейчас с 9-летним ребенком работают медики и психологи.

В Харьковской области 67-летний мужчина несколько дней держал в помещении котельной 9-летнюю девочку. Злоумышленника разоблачили и задержали.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что 7 июня в полицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района. Она сообщила, что два дня назад вечером пропала ее малолетняя дочь.

Полицейским заявительница рассказала, что, возможно, девочка находится у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ему продукты.

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Как рассказал начальник Купянского отдела полиции, на поиски девочки сразу отправились наряды группы быстрого реагирования патрульной полиции. Правоохранители решили в первую очередь отработать информацию относительно возможного похитителя ребенка, на которого указала мать. К тому же, выяснилось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение малолетних.

"По месту работы указанного гражданина полицейские обнаружили закрытого в помещении котельной ребенка. Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, привели в шок даже опытных правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сейчас девочку передали матери, с ней работают врачи и психологи. Следователи уже пообщались с ребенком, его показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине также инкриминируется совершение преступления по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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