Десять иерархов УПЦ МП выступили за автокефалию украинской церкви – Филарет

По его словам, присоединиться к единой церкви сегодня готовы примерно 2/3 Московского Патриархата.

Десять иерархов УПЦ МП подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса на автокефалию украинской церкви.

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Об этом в интервью «Украинской правде» заявил предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет.

"Мы знаем, что подписались около десяти, однако публично заявили два", – отметил он.

На вопрос журналиста, почему промолчали другие иерархи и накажет ли Москва тех, кто поддержал обращение, Филарет ответил:

«Когда уже будет Томос, когда образуется единая Поместная Украинская Церковь, то бояться будет уже некого. Они будут свободно присоединяться и мы все будем составлять одну Украинскую Православную Церковь».

По его словам, согласно некоторым наблюдениям, примерно 2/3 представителей Московского Патриархата выступают за присоединение к Киевскому.

Филарет также указал, что если Украина не получит Томос, это будет означать, что Москва победила Вселенского патриарха, и является самой влиятельной церковью.

"Но, как бы там ни было, Киевский Патриархат продолжит расти. К нам будут присоединяться и из Автокефальной Церкви, и из Московского Патриархата, как это происходит сейчас. А придет время – нас признают. Не могут не признать одну из крупнейших Церквей в мире", – подытожил он.

Филарет также заявил, что после предоставления Украине Томоса об автокефалии церкви Киево-Печерская и Почаевская лавры, которые сейчас принадлежат УПЦ Московского Патриархата, перейдут под управление Украинской церкви.