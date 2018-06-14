Патриарх Филарет: Киево-Печерская и Почаевская лавры будут принадлежать Украинской церкви

Филарет уверен, что украинские святыни не могут принадлежать русской церкви.

После предоставления Украине Томоса об автокефалии церкви, принадлежащие ныне УПЦ Московского патриархата Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут под управление Украинской церкви.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

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"Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской церкви, потому что это украинские святыни и они не могут принадлежать русской церкви. Если в Украине будет одна Поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно", - подчеркнул Филарет.

"Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской церкви", - добавил глава УПЦ КП.

Напомним, что Патриарх константинопольский и синод Вселенского патриархата могут предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви уже в июле.