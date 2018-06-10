Российского актера Гошу Куценко внесли в базу данных «Миротворца»

Актеру инкриминируют организацию нарушения границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях РФ.

Российского актера украинского происхождения Гошу (Юрия) Куценко внесли в базу данных проекта «Миротворец».

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Согласно информации на сайте «Миротворца» Куценко инкриминируется «Организация нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан».

Кроме того, Куценко, как утверждается, участвовал в пропагандистских мероприятиях РФ, а также причастен к попыткам легализации аннексии Крыма.

Юрий Куценко родился в Запорожье, а образование получил во Львове. В 1998 году он переехал в Москву, где и стал актером. Куценко известен по своим ролям в фильмах "Мама не горюй" и "Антикиллер".

Напомним, в апреле в базу "Миротворца" попали актеры, которые сыграли главные роли в детском советском фильме "Приключения Электроника", Юрий и Владимир Торсуевы.