Базу сайта "Миротворец" пополнили актеры-близнецы из "Приключений Электроника"

Отмечается, что актеры неоднократно принимали участие в различных мероприятиях в самопровозглашенных республиках, за что даже имеют награды.

Актеры, которые сыграли главные роли в детском советском фильме "Приключения Электроника", Юрий и Владимир Торсуевы, попали в базу "Миротворца".

Как отмечается на сайте "Миротворца", причиной стало "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".

Отмечается, что актеры неоднократно принимали участие в различных мероприятиях в самопровозглашенных республиках, за что даже имеют награды.

Также близнецов обвиняют в контактах с боевиками, в частности с Владимиром Тимофеевым (позывной "Бабай"), которого в 2016 арестовали в ЛНР по подозрению в убийствах и изнасилованиях. В подтверждение этому на сайте выложены фото актеров с боевиком.

Как сообщал УНИАН, российский КВНщик, ведущий и актер Арарат Кещян похвастался снимками из оккупированного Крыма, после чего попал в базу "Миротворца".