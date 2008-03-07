Из-за ссоры с женой застрелился прапорщик спецподразделения «Титан»

6 марта около 11.00 на улице Вулецкой, на околице Сыхивского жилого массива Львова, прохожие нашли труп молодого мужчины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что мужчина совершил самоубийство, выстрелив в рот. Также было установлено, что самоубийца – 36-летний прапорщик специального подразделения «Титан» ГУ МВД Украины во Львовской области. Милиционер утром вышел на работу, получил табельное оружие и был направлен на объект охраны. С оружием он пошел в парковую зону Сыхивского жилого массива, где и совершил самоубийство.

По предварительным данным, милиционер покончил жизнь самоубийством после ссоры с женой. Детали инцидента выясняются.

Как сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, у погибшего осталось двое маленьких детей.

Ранее милиционеры не называли фамилию погибшего, сообщая, что он был довольно известным во Львове государственным служащим.