Вблизи Донецкого аэропорта начался ожесточенный бой – СМИ

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает издание 62.ua.

«Идет бой между аэропортом, Авдеевкой и Песками. Лупят со всего, что есть. Как они, так и мы. Опасно сейчас в Куйбышевском, Киевском, Петровском районах, и Червоногвардейском в Макеевке», - пишут местные жители.

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Ранее сообщалось, что за сутки боевики трижды обстреляли из «Градов» и минометов позиции сил АТО вблизи сел Пески и Тоненькое. Но Донецкий аэропорт остается под контролем украинских военных.