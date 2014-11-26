Вблизи Донецкого аэропорта начался ожесточенный бой – СМИ
14:45, 26 ноября 2014Общество
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В районе 21 шахты в Донецке идет танковый бой, боевики пытаются окружить аэропорт со стороны Песков и Авдеевки.
REUTERS
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает издание 62.ua.
«Идет бой между аэропортом, Авдеевкой и Песками. Лупят со всего, что есть. Как они, так и мы. Опасно сейчас в Куйбышевском, Киевском, Петровском районах, и Червоногвардейском в Макеевке», - пишут местные жители.
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Ранее сообщалось, что за сутки боевики трижды обстреляли из «Градов» и минометов позиции сил АТО вблизи сел Пески и Тоненькое. Но Донецкий аэропорт остается под контролем украинских военных.
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