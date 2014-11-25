Боевики трижды обстреляли из «Градов» и минометов силы АТО вблизи сел Пески и Тоненькое

Как передает корреспондент УІНАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«На Донецком направлении вчера боевики трижды обстреляли из «Градов» и минометов позиции украинских военнослужащих вблизи сел Пески и Тоненькое», - отметил он.

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«На этом же направлении террористы из артиллерии, минометов и стрелкового оружия многократно обстреливали позиции сил АТО вблизи населенных пунктов Красногоровка, Славное, Березовый, Авдеевка, Веселое и Майорское», - добавил Лысенко.

По его словам, Донецкий аэропорт остается под контролем украинских военных.

«Наши военнослужащие отбили все попытки врага атаковать этот объект», - отметил Лысенко.