В сети разгорается скандал из-за поездки закарпатской футбольной команды на чемпионат для сепаратистов

По его словам, представители непризнанных "Л/ДНР" также принимали участие, но не прошли квалификацию.

Украинская футбольная команда из Закарпатья отправилась в Лондон на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский волонтер Родион Шовкошитный.

"Украину там представляет одна команда. Нет, не "ДНР". Нет, не "ЛНР". Это "Закарпатье". Официально команда заявлена на венгерском языке Kárpátalja... На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском", - написал волонтер.

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По его словам, представители непризнанных "Л/ДНР" также принимали участие, но не прошли квалификацию.

При этом пользователи в сети отмечают, что в последнее время Закарпатье начинает вести себя крайне агрессивно. "Ездил недавно... "Л/ДНР" курит в сторонке..." - пишет в комментариях один из них.

Других пользователей эта ситуация также возмутила: "Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine не хотите отреагировать?", "Еженедельно бываю в Закарпатье за 20км от границы, то, что там нет еще "ДНР" - только заслуга того, что большинство на заработках в Венгрии, где они получают от 800 до 1600 грн в день, а когда закрыть это - то будет беда".

Как сообщал УНИАН, ранее в московском аэропорту Шереметьево разместили плакаты с легендарными украинскими футболистами, выдав их за российских.