В Донецке слышны взрывы и залпы из тяжелой артиллерии

Об этом сообщается на официальном сайте городского головы и городского совета Донецка.

«По состоянию на 10.30 в Донецке неспокойно, периодически раздаются взрывы и залпы из тяжелой артиллерии. Несмотря на напряженную обстановку, аварийные бригады коммунальных предприятий города продолжают восстанавливать поврежденные коммуникации», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ночь с 25 на 26 октября не прекращались обстрелы Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Вследствие попадания снарядов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и коммуникации города.

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Работникам «Донецкгортеплосеть» совместно со службами жизнеобеспечения города практически полностью удалось восстановить систему теплоснабжения. Однако, в результате повторяющихся обстрелов, в районе Админпоселка повреждена магистральная тепловая сеть, обеспечивающая теплом 29 жилых домов. На текущий момент продолжаются работы по восстановлению поврежденных тепловых сетей и возобновлению подачи тепловой энергии.

В сообщении также отмечается, что водопроводные узлы и другие важные объекты водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме. Водоснабжение города осуществляется бесперебойно, а временные остановки подачи воды у некоторых потребителей возможны на время устранения аварийных ситуаций.

Ранее УНИАН сообщал, что под Донецком боевики переформировывают тактические группы.