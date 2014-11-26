Под Донецком боевики переформировывают тактические группы – ИС

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые группы террористов усиливаются, некоторые расформировываются с передачей «личного состава» в состав других бандформирований, что вызывает конфликты в среде боевиков из расформированных групп. Для проведения данных организационно-штатных мероприятий основные силы противника, оперирующие на этом направлении, ранее были отведены от линии соприкосновения с украинскими войсками.

Читайте такжеУ боевиков проблемы с ремонтом техники, из России не успевают подвозить запчасти – ИСКроме того, активно проводятся мероприятия по довооружению и доукомплектованию формирований «ДНР» за счет «помощи», поступаемой из России, и хотя основной объём мероприятий по повышению уровня боеспособности подразделений был практически завершён около 10-11 дней назад, в течение последних 2-3 дней формирования «ДНР» получили довольно серьёзное пополнение как живой силой, так и техникой и вооружениями.

Читайте такжеБоевики изменили тактику ведения боевых действий – военный экспертВ частности, фиксируется дальнейшее нарастание численности миномётных расчетов у боевиков, отмечает Тымчук.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки артиллерия сил АТО, в ответ на обстрелы со стороны боевиков, нанесла 83 огневых удара по их позициям.