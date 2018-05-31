У Сенцова выпадают зубы из-за голодовки
14:43, 31 мая 2018Общество
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Собчак сообщила, что у Сенцова выпало два зуба.
Сенцов объявил бессрочную голодовку / фото Антон Наумлюк
У Олега Сенцова из-за голодовки выпадают зубы.
Об этом в своем Twitter сообщила Ксения Собчак. "У него действительно выпало два зуба, цинги говорит пока нет. Просто ужасно жаль его. Худой, бледный", - написала она.
Она добавила, что уговаривала его прекратить голодовку. Но Сенцов настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение.
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Как известно, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Единственным требованием Сенцова является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
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