У Сенцова выпадают зубы из-за голодовки

Собчак сообщила, что у Сенцова выпало два зуба.

У Олега Сенцова из-за голодовки выпадают зубы.

Об этом в своем Twitter сообщила Ксения Собчак. "У него действительно выпало два зуба, цинги говорит пока нет. Просто ужасно жаль его. Худой, бледный", - написала она.

Она добавила, что уговаривала его прекратить голодовку. Но Сенцов настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение.

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Как известно, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Единственным требованием Сенцова является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.