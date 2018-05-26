Состояние Сенцова сейчас является стабильным – сестра

16 мая адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку.

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской тюрьме, стабильное, сообщила его сестра Наталья Каплан.

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«Сейчас состояние у Олега стабильный, то есть ни хорошее, ни плохое», – сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовим Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.